João Sousa perde na estreia e é eliminado do torneio de Bastad

O tenista português João Sousa foi eliminado na primeira ronda do quadro principal do torneio ATP 250 de Bastad, na Suécia, ao perder com o espanhol Alejandro Davidovich-Fokina por 6-4 e 6-2, em uma hora e 27 horas.

Na terra batida escandinava, o melhor luso da hierarquia mundial (60.º) cedeu o seu serviço logo ao terceiro jogo, em ambos os sets, diante do 36.º classificado do ranking mundial, que foi capaz de salvar os quatro pontos de 'break' que enfrentou ao longo do encontro.

Na segunda partida, Sousa voltou a perder no seu saque ao sétimo jogo, desta feita com uma dupla falta.

Ainda hoje, em Bastad, o português Pedro Sousa (430.º) defronta o argentino Francisco Cerundolo (39.º).