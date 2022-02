João Sousa volta a ser top-100 do Mundo, quase um ano depois

JN Hoje às 16:23 Facebook

A vitória no Torneio de Pune permitiu ao tenista vimaranense subir vários lugares no ranking mundial.

João Sousa volta, quase um ano depois, a integrar o top 100 do "ranking" mundial, muito graças ao quarto título ATP da carreira, conquistado, domingo, no Torneio de Pune, frente ao finlandês Emil Ruusuvuori.

Antes da vitória na Índia, o vimaranense, de 32 anos, figurava no 137.º lugar na hierarquia ATP e esta segunda-feira ascendeu à 86.ª posição da tabela, ainda liderada pelo sérvio Novak Djokovic, logo seguido do russo Daniil Mededev e do alemão Alexander Zverev.

"Estou muito feliz por voltar ao top 100. Claro que estou muito contente por estar de volta à elite do ténis mundial", disse João Sousa, que juntou este troféu aos conquistados em Kuala Lumpur (2013), Valência (2015) e Estoril Open (2018).

Depois de ter saído em 1 de março de 2021 dos primeiros 100 do mundo, João Sousa contabiliza esta temporada 292 pontos e ocupa o 20.º lugar na Corrida para Turim, o "ranking" de apuramento para o Masters do ATP, reservado aos oito melhores jogadores.

A hierarquia WTA, por sua vez, continua a ser liderada pela australiana Ashleigh Barty, à frente da bielorrussa Aryna Sabalenka e da checa Barbora Krejcikova, segunda e terceira classificadas, respetivamente.