João Tralhão deixa o Vilafranquense

Rescisão foi anunciada esta terça-feira. Ribatejanos ocupam a 13.º posição da Liga 2.

João Tralhão já não é treinador do Vilafranquense. A "chicotada" acontece na sequência do empate caseiro (2-2) com o Covilhã, sendo que o técnico de 40 anos apenas conseguiu duas vitórias em 15 jogos para o campeonato, tendo perdido três e empatado os restantes. A outra vitória foi a contar para a Taça de Portugal, por 2-1, frete à Sanjoanense.

Comunicado do Vilafranquense

"A SAD da União Desportiva Vilafranquense e o treinador João Tralhão chegaram a acordo para a rescisão do contrato que ligava as duas partes.

Além do treinador, também os seus adjuntos, Luís Tralhão, João Salgado e Rui Vaz, deixam de exercer funções no clube, a quem a SAD do União agradece o empenho e profissionalismo que sempre empregaram ao serviço desta instituição, desejando os maiores sucessos pessoais e profissionais".