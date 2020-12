João Tralhão: "Estamos a precisar que chegue o Natal, férias e descanso"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:10 Facebook

Twitter

Partilhar

No rescaldo da goleada sofrida frente ao Benfica, o treinador do Vilafranquense considerou que a equipa "entrou bem" mas que, depois dos golos, teve "algum descontrolo emocional".

"Sabíamos que íamos enfrentar uma equipa poderosa que queria criar muitas dificuldades desde início. Curiosamente entrámos bem, mas depois o Benfica marcou um e dois golos. Houve algum descontrolo emocional. É muito exigente jogar aqui contra o Benfica, ainda para mais motivado e a ganhar por 3-0 desde os 15 minutos. O resultado é o espelho do decorrer do jogo. Fizemos algumas coisas positivas e vamos agarrar-nos a isso", começou por dizer João Tralhão, admitindo que a equipa precisa de descanso.



"Estamos a precisar que chegue o Natal, férias e descanso. A equipa teve três jogos muito exigentes esta semana. Jogámos com o Estoril, que é o líder da Liga 2, defrontámos uma equipa com muita qualidade a meio da semana [Sanjoanense] e que nos obrigou a trabalhar muito para vencer e hoje viemos a um dos maiores palcos do futebol português. Emocionalmente, reagimos muito bem na segunda parte e isso superou a componente física. O Benfica é muito mais forte e demonstrou-o, mas demos algumas boas respostas. Vamos agarrar-nos a isso", concluiu.

O Benfica goleou (5-0), este domingo no Estádio da Luz, o Vilafranquense e assegurou um lugar nos oitavos de final da Taça de Portugal, juntando-se a Sporting, Académico de Viseu, Rio Ave, Santa Clara, Fafe, Estoril, Moreirense e F. C. Porto.