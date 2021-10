João Vasco vale triunfo ao Ac. Viseu

Hoje às 22:35 Facebook

O Académico de Viseu venceu hoje o Varzim por 1-0, em jogo a contar para a nona jornada da Liga 2, com um golo madrugador de João Vasco.

Depois da eliminação surpresa na Taça de Portugal, frente ao União de Paredes, do Campeonato de Portugal, a equipa viseense não poderia ter entrado melhor no jogo, que decorreu em Aveiro, a sua 'casa emprestada'.

Aos três minutos, Daniel Nussbaumer intercetou um mau passe varzinista na saída para o ataque e combinou com João Vasco que, já dentro da grande área, rematou cruzado e rasteiro para o fundo da baliza defendida por Tiago Pereira.

A equipa poveira não desanimou com o golo madrugador e, aos 19 minutos, o empate esteve à vista, com Rafael Assis na direita a cruzar para o segundo poste, mas o remate de Otavinho foi defendido por Gril.

Apesar de ter mais posse de bola, o Varzim não conseguia encontrar o caminho do golo e, aos 31 minutos, foi o Académico de Viseu que esteve perto de ampliar a vantagem. Um mau corte de Cássio permitiu que a bola chegasse a Nussbaumer, que, apenas com o guarda-redes pela frente, rematou ao lado.

A segunda parte começou com o Varzim à procura do golo do empate e, aos 61 minutos, esteve muito perto de o conseguir, num contra-ataque conduzido por Tavinho. O avançado combinou com Zé Tiago, que devolveu para Tavinho, mas este rematou por cima da baliza.

António Barbosa tentou com as substituições dar um rumo diferente ao resultado, mas apesar de terem criado algumas boas oportunidades de golo, os poveiros continuaram a falhar no momento da finalização.

Os viseenses são sétimos na Liga 2, com 13 pontos, enquanto o Varzim ocupa o 15.º lugar, com seis.