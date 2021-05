João Vasconcelos e Kevin Santos em busca da derradeira vaga olímpica

JN/Agências Hoje às 17:30 Facebook

Os canoístas Joana Vasconcelos, em K1 500, e Kevin Santos, em K1 200, disputam a partir de quinta-feira a derradeira vaga olímpica nas categorias para Tóquio2020, na 2.ª Taça do Mundo, em Barnaul, na Rússia.

O vencedor das respetivas eliminatórias segue diretamente para as finais de sexta-feira (K1 200 às 8.10, horas de Lisboa, e K1 500 às 8.46), enquanto do segundo ao sétimo classificado avançam para as meias-finais, para nova triagem.

Na semana passada, em Szeged, na Hungria, Joana Vasconcelos ficou a um lugar do êxito, sendo terceira colocada - apuravam-se as duas primeiras -, a dois décimos de segundo do objetivo olímpico.

A escassos 97 centésimos de segundo do vencedor, Kevin Santos foi quinto e também falhou o objetivo, perseguido, em vão, por 10 canoístas lusos em seis tripulações.

Fernando Pimenta em K1 1000 metros, Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Baptista e David Varela, em K4 500, e Teresa Portela, em K1 200, são os seis canoístas já qualificados para Tóquio2020.

A canoagem também já apurou Antoine Launay, no slalom, enquanto a estreia na paracanoagem será feita por Norberto Mourão, em VL2, e por Alex Santos, em KL1.