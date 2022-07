João Victor chega quinta-feira para assinar com o Benfica

Eduardo Pedrosa Costa e Luís Antunes Hoje às 11:47 Facebook

Defesa central vai reforçar as águias para os próximos cinco anos.

João Victor é negócio fechado e chega já na quinta-feira à Luz para se vincular com o Benfica. Segundo o que o JN apurou, o defesa viaja para Portugal esta quarta-feira ao final da tarde, juntamente com Rui Pedro Braz, diretor do emblema encarnado, que está a acompanhar o jogador.

O Benfica irá pagar entre oito a nove milhões de euros por 80% do passe de João Victor, que irá assinar um contrato válido para as próximas cinco temporadas. Esta será assim a sexta contratação das águias para a época 2022/23, depois de Bah, Ristic, Enzo Fernandez, David Neres e Petar Musa.