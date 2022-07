João Victor: "Chego ao Benfica no melhor momento da minha carreira"

JN/Agências Hoje às 22:40 Facebook

O defesa brasileiro João Victor, que representava o Corinthians, já fez as primeiras declarações como jogador do Benfica, depois de ter assinado contrato com as águias até 2027.

"Senti uma energia muito boa. Falei com o presidente Rui Costa e disse-me que o estádio está quase sempre lotado. Só posso dar a vida pelo clube e acho que vai ser uma sensação única. Passaram muita confiança para mim e isso fez com que escolhesse o melhor clube português", disse o central, que foi oficializado esta quinta-feira.

João Victor, que este mês completa 24 anos, passou pela formação de Noroeste, Botafogo (de São Paulo) e Atlético Mineiro, antes de se mudar para o Corinthians, em 2017. Contudo, o central apenas se estreou na equipa principal do 'timão' em 2021, depois de empréstimos a Inter de Limeira e Atlético Goianiense.

Desde a estreia, realizou 75 partidas pelo Corinthians, clube que, desde março, é treinado pelo português Vítor Pereira.

"Chego ao Benfica no melhor momento da minha carreira. É algo marcante para mim e sei que vou corresponder à altura", prometeu Victor, que vai utilizar a camisola 38, em alusão a um próximo título nacional dos benfiquistas.

O defesa brasileiro, que já tinha sido apontado ao Benfica na época passada, aquando da lesão de Lucas Veríssimo, é o quinto reforço para a temporada 2022/23, depois de Petar Musa (Boavista), Mihailo Ristic (Montpellier), Alexander Bah (Slávia de Praga) e do compatriota David Neres (Shakhtar Donetsk).