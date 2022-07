João Victor é reforço das águias até 2027

O Benfica anunciou oficialmente a contratação de João Victor. O defesa central chega do Corinthians, de Vítor Pereira, e fica ligado às águias até 2027.

O brasileiro, de 23 anos, assinou com os encarnados a troco de 9,5 milhões de euros, quantia que garantiu 75% do passe do defesa central. "É uma mudança muito boa. Tive sempre como escolha vir para o Benfica, é um dos maiores clubes da Europa e o maior de Portugal. Estou feliz com a minha escolha e tenho a certeza que vou fazer grande história aqui no clube", disse João Victor.

Esta será a primeira experiência na Europa para o jogador, após passagens por vários emblemas do Brasil: Botafogo, Atlético Mineiro, Inter de Limeira, Atlético Goianense e Corinthians, clube pelo qual cumpriu 28 jogos nesta temporada do Brasileirão.