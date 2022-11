João Victor estreia-se a titular com o Estrela da Amadora, na Taça da Liga

Luís Antunes Hoje às 00:00 Facebook

Ausência de Otamendi e António Silva abrem caminho ao brasileiro

Mais de quatro meses depois de chegar às águias com o estatuto de segundo defesa mais caro da história do clube (só Otamendi, 15 milhões, superou os 8,5 milhões pagos ao Corinthians), João Victor tem via aberta para se estrear a titular, no duelo da Taça da Liga, diante do Estrela da Amadora, no domingo (19 horas), em Leiria.

As ausências de Otamendi e António Silva, ambos no Mundial do Catar, deixam o brasileiro, que, até ao momento, jogou apenas a fase final do desafio da Taça com o Caldas, na calha para integrar o onze inicial.