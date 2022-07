João Victor oficializado no Benfica e agitação no mercado internacional

Finalmente o defesa central João Victor foi oficializado no Benfica, assinando contrato até 2027. No mercado nacional, Rodrigo Valente assinou pelo Santa Clara, enquanto o Estrela da Amadora contratou dois reforços. No plano internacional, o Barcelona confirmou proposta por Lewandowski.

Benfica: As águias finalmente encerraram a novela João Victor. O defesa central, de 23 anos, assinou até 2027, tendo custado às águias 9,5 milhões de euros por 75% do passe. "É uma mudança muito boa. Tive sempre como escolha vir para o Benfica, é um dos maiores clubes da Europa e o maior de Portugal. Estou feliz com a minha escolha e tenho a certeza que vou fazer grande história aqui no clube", afirmou o jogador, que esta temporada já somou 28 jogos pelo Corinthians, de Vítor Pereira. Esta será a primeira experiência de João Victor na Europa, após uma carreira passada, exclusivamente, no Brasil.

Santa Clara: Os açorianos anunciaram a contratação de Rodrigo Valente, ao F. C. Porto, tendo ambas as partes assinado um acordo válido por duas temporadas, com mais uma de opção. Este vai ser apenas o terceiro clube da carreira do médio, de 21 anos, após ter realizado a formação no F. C. Porto e ter atuado pelo Estoril, na temporada transata. Este é o quinto reforço do Santa Clara para 2022/23, depois de ter contratado Tomás Domingos (proveniente do Mafra), o médio Martim Maia (ex-Amora), Ricardo Silva (oriundo do F. C. Porto B) e Xavi Quintillà (ex-Villarreal).

Estrela da Amadora: Jean Felipe (ex-Sp. Covilhã) e Yuri Jonathan (vindo do Capivariano) são os novos reforços para atacar 2022/23. Pelos serranos, o brasileiro Jean Felipe fez um total de 74 encontros, nos quais apontou dois golos e 16 assistências, tendo sido um dos jogadores mais influentes. Já Yuri, de 24 anos, passou pelo Leixões no início da temporada mas não vingou nos leixonenses.

PUB

Arouca: João Valido é reforço para as próximas temporadas. Oriundo do Vitória se Setúbal, o guarda-redes de 22 anos vai passar da Liga 3 para o principal campeonato do futebol português, após uma temporada em que realizou 29 partidas. O atleta, de 1, 85 metros, mostra-se muito feliz por chegar à Liga. "O Arouca demonstrou interesse na minha contração desde muito cedo... e, ao longo de todo o processo, mesmo com o aparecimento de alguns pequenos contratempos, foram bastante insistentes e pacientes, o que fez com que a minha vontade de vir para o Arouca fosse cada vez maior", disse o guardião.

Inglaterra: O Leeds continua na senda de contratações e o novo elemento da equipa da Premier League é Luis Sinisterra. O extremo, de 23 anos, assinou um contrato de cinco temporadas com os "whites", até junho de 2027, num negócio que, segundo a imprensa britânica, levou a equipa inglesa a pagar perto de 25 milhões de euros pelo jogador. O colombiano representou o Feyenoord nos últimos quatro anos, depois de ter sido contratado ao Once Caldas, tendo contabilizado 113 partidas e 35 golos pela equipa de Roterdão.

Barcelona: Robert Lewandowski parece mesmo decidido a sair do Bayern de Munique e, depois de várias notícias onde o Barcelona anunciou interesse no avançado polaco, o presidente Joan Laporta garantiu que já fez uma proposta formal pelo polaco, de 33 anos. "É preciso respeitar o Bayern. Fizemos uma proposta por um jogador e estamos a aguardar resposta. Esperamos que seja positiva"", considerou o dirigente culé.