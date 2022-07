João Victor saiu lesionado antes de se juntar ao Benfica

João Victor vai ser reforço do Benfica para a nova época, mas ainda antes de ser oficializado como jogador das águias já passou por um susto, no último jogo em que participou pelo Corinthians. No encontro diante do Boca Juniors, a contar para a Taça Libertadores, o defesa central sofreu uma entrada de Oscar Romero e teve de abandonar o relvado da La Bambonera de maca.

As imagens mostram o tornozelo direito do brasileiro, onde já tinha apresentado queixas, a dobrar após o carrinho do adversário. Apesar de não haver confirmação oficial, a imprensa brasileira avança que a lesão não terá passado de um susto.

Veja o vídeo:

Segundo o jornalista André Hernan, João Victor viajou para São Paulo com um membro da direção do Benfica e deverá chegar a Portugal esta quinta-feira.