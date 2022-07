João Victor: "Vou fazer história e vencer muitos títulos"

Luis Antunes Ontem às 23:44 Facebook

João Victor assina até 2027, fica com cláusula de 100 milhões de euros e escolhe a camisola 38. "Foi sempre o Benfica e nada de F.C. Porto", diz.

João Victor já é reforço das águias, que oficializaram, neste quinta-feira, a contratação do defesa, que chegou de manhã a Lisboa e segue esta sexta-feira com o resto do plantel para o estágio em Inglaterra, até dia 14.

Assinou um contrato de cinco épocas com uma cláusula de 100 milhões de euros, segundo apurámos, e revelou total confiança numa passagem bem sucedida pelo clube. "Sei que vou fazer história e vencer muitos títulos", atirou o atleta à BTV.

João Victor vai vestir a camisola 38, o número do título que o clube persegue. "É para comemorar o 38º título que o Benfica pode ganhar. Escolhi de propósito", sublinhou o jogador brasileiro.

Entusiasmado, o central admite chegar "no melhor momento da carreira" e com a conivência do compatriota Lucas Veríssimo, que o "ajudou na decisão". Por outro lado, definiu-se como um jogador com "velocidade, boa saída de bola e bom jogo de cabeça".

O defesa entra na Luz depois de ter sido alvo e dado como perto do F. C. Porto. "Não quero falar disso, quis vir para o Benfica, só tenho isso a dizer. Não sei de conversas, isso é com os meus empresários. Foi sempre o Benfica, nada de F. C. Porto", afirmou o brasileiro, de 23 anos, no momento da chegada a Lisboa, na companhia de Rui Pedro Braz, diretor desportivo das águias.

O ex-Corinthians torna-se no quinto reforço do plantel para 2022/23, que já havia dado as boas vindas a Musa, Neres, Ristic e Bah. Assinou um contrato de cinco épocas (até 2027), num investimento de cerca de 8 milhões de euros por 80% do passe. Um valor referenciado no Brasil e que, para já, ainda não foi confirmado pelos encarnados à CMVM.

Enzo fica à disposição

As águias receberam, ontem, boas notícias em relação ao Enzo Fernández. O médio, que tem acordo com o Benfica, viu o River Plate ser eliminado da Libertadores - empate sem golos, depois da derrota (1-0) na primeira mão, diante do Velez Sarsfield - e ficar disponível para integrar já o plantel. Uma mais-valia que deve ter agradado a Roger Schmidt. Ontem, surgiram indicações de que a vinda podia não ser imediata, mas fonte das águias garantiu ao JN que o médio chegará em breve.