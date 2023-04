João Virgínia em grande destaque no panorama europeu

JN Hoje às 17:17 Facebook

O guarda-redes português João Virgínia está a ser um dos grandes destaques dos principais campeonatos europeus ao ter uma das maiores percentagens de remates defendidos.

Entre os guarda-redes sub-23 dos principais campeonatos europeus, o nome de João Virgínia está em grande destaque. Ao serviço dos neerlandeses do Cambuur, conta com 75,6% de remates defendidos, a quarta melhor percentagem de defesas por jogos entre todos os guardiões com menos de 23 anos.

Melhor que o português, ex-Sporting, apenas Diouf (Stade de Reims, 82,7%), Verbruggen (Anderlecht, 76,6%) e Vandevoordt (Genk, 76,4%). João Virgínia já esteve presente na equipa da semana da Eredivisie por três vezes. Apesar disso, o Cambuur está a viver uma temporada difícil, encontrando-se no último lugar.

Com passagem pela formação do Benfica, transferiu-se para o Arsenal ainda em idade júnior. Foi já ao serviço do Everton que se estreou na Premier League e chegou ao Sporting na época passada por empréstimo.