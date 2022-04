Joaquim Evangelista: "Jogadores exigem respeito"

JN/Agências Hoje às 18:50 Facebook

O Sindicato de Jogadores, presidido por Joaquim Evangelista, reagiu às declarações do treinador do F. C. Porto, Sérgio Conceição, que denunciou insultos por parte da arbitragem aos jogadores portistas, reivindicando a existência de alguém que defenda os atletas.

"Os jogadores exigem respeito a todos os intervenientes no futebol português, que tem faltado em diferentes momentos, seja no terreno de jogo seja no espaço público, assim como devem dar-se ao respeito, promovendo essa reciprocidade de tratamento", lê-se no comunicado.

O Sindicato dos Jogadores aponta ainda o caminho para a mudança de um paradigma que considera ser constante "nesta reta final de época" e prometeu "apoio incondicional aos jogadores". "O Sindicato dos Jogadores reforça que o combate, não apenas à falta de respeito, mas à prática impune de crimes e violações constantes de direitos humanos, exige uma mudança comportamental dos intervenientes diretos e indiretos no jogo, o diálogo e a pedagogia, que tem de ser exercida por todos", conclui.

Recorde que o treinador do F. C. Porto afirmou que Hugo Miguel, árbitro do jogo com o Braga, terá chamado a Taremi de "enganador" e perguntado a Francisco Conceição a razão de naquele encontro "não se ter atirado para o chão".