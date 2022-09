Joaquim Ribeiro é o novo presidente da SAD do Vizela

JN/Agências Hoje às 16:29 Facebook

Joaquim Ribeiro tornou-se presidente do conselho de administração da SAD do Vizela, sendo este sábado empossado em assembleia geral.

O novo responsável máximo substitui Diogo Godinho, que ocupava o cargo desde 2016, após os sócios do clube minhoto terem aprovado um aumento do capital dos 200 mil para um milhão de euros, que viabilizou a entrada da SECA como detentora de 80% das ações, em 05 de novembro de 2016.

Essa empresa de Hong Kong, detida pelo investidor Edmund Chu, recebeu autorização dos sócios do Vizela para alienar o seu capital, após votação favorável na assembleia geral do clube, realizada em 12 de agosto de 2022, tendo aparecido, no seu lugar, um investidor oriundo da Malásia, revelou então o presidente do clube, Eduardo Guimarães.

A vice-presidência do conselho de administração da SAD também mudou, com Pedro Rodrigues a substituir Gonçalo Moreira.

O Vizela ocupa a 13.ª posição da Liga, com cinco pontos ao cabo de seis jogos, e encerra a sétima jornada, com a visita ao vice-líder Sporting de Braga, a partir das 20:30 horas de amanhã.