Joaquim Ribeiro é o novo presidente da SAD do Vizela

Novo líder, em representação de um fundo da Malásia, falou dos objetivos que tem para o crescimento do emblema minhoto.

Joaquim Ribeiro foi apresentado, oficialmente, nesta manhã de quarta-feira, como novo presidente da SAD do Futebol Clube de Vizela. Nas primeiras palavras como responsável máximo do emblema minhoto, Joaquim Ribeiro começou por explicar a entrada na SAD. "Representamos um fundo da Malásia que vem investir no futebol português", anunciou.

Depois de elogiar o trabalho dos antigos responsáveis, Joaquim Ribeiro falou de algumas metas para o presente e futuro. "Os objetivos começam por fazer melhor que na época passada", disse. "Queremos aumentar o número de associados, melhorar algumas infraestruturas de forma progressiva e dar uma colaboração na parte da formação, apesar de estarmos ligados aos sub-18, sub-19, sub-23 e equipa principal", acrescentou.



O sonho de fazer do Vizela um clube europeu existe, mas sempre de forma ponderada. "Iria mentir se não acreditasse nisso. E há exemplos disso, como é o caso do Gil Vicente. Mas temos de ter os pés no chão. Não podemos criar isso como uma exigência, porque há muito caminho para fazer", defendeu.



No entanto, para que o crescimento seja uma realidade, Joaquim Ribeiro conta com o apoio do edil local. "Contamos com a ajuda da autarquia. Já tive uma reunião com o presidente da Câmara que mostrou total disponibilidade de ajudar. Também queremos elevar o nome de Vizela a nível nacional e internacional. Queremos internacionalizar a marca Vizela com um leque de contactos que temos. Queremos fortalecer o clube na primeira divisão".



Carentes de espaços, o que obriga a treinar noutros estádios, Joaquim Ribeiro pretende aumentar o número de campos. "Estamos a estudar a possibilidade de haver um relvado abaixo do estádio e a possibilidade de criar espaços, com campos sintéticos, para a formação. Já se abordou o tema de tentarmos outros terrenos para criar esses espaços", divulgou. "O nosso fundo quer investir no clube e, quando tiver dividendos, quer reinvestir. Não há o risco de obter benefícios num prazo imediato. O interesse é desenvolver o clube", acrescentou.

O treinador Álvaro Pacheco faz parte do projeto. "O Álvaro foi peça fundamental e continua a ser. Trouxe ao clube uma mística muito própria, acordou as gentes de Vizela, influenciou as forças vivas da cidade e os resultados foram notórios".