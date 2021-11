JN Hoje às 16:32 Facebook

Twitter

Partilhar

O avançado do Amora, da Série B da Liga 3, foi distinguido pelas exibições efetuadas nos meses de setembro e outubro.

Jorge Monteiro, conhecido no mundo do futebol como "Joca", apontou quatro golos em cinco partidas disputadas, tendo-se mostrado determinante nos quatro triunfos do amorenses nos últimos seis jogos disputados nos meses de setembro e outubro pela equipa treinada por Sandro.

O avançado recebeu o troféu das mãos de Cândido Costa, embaixador da Liga 3.