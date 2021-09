Joel Pereira demite-se do Braga

Vítor Santos e Arnaldo Martins Hoje às 13:04, atualizado às 13:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Dirigente minhoto cessa funções no clube minhoto, depois da abertura de um inquérito interno. Clube oficializa saída em comunicado e agradece trabalho efetuado pelo vice-presidente

Joel Pereira, vice-presidente do Sporting de Braga, apresentou a demissão e já não pertence ao elenco liderado por António Salvador.

Em comunicado, o Sporting de Braga confirmou a notícia adiantada pelo JN.

"Tendo em conta os acontecimentos recentes, e de forma a salvaguardar a imagem e reputação do SC Braga - assegurando igualmente o normal funcionamento do arranque de época das modalidades -, o Vice-Presidente do Clube, Joel Pereira, apesar de refutar todas as acusações de que foi alvo, decidiu renunciar ao cargo e abandonar todas as suas funções no SC Braga.

O SC Braga agradece o trabalho que Joel Pereira desenvolveu ao longo dos últimos quatro anos e o seu contributo para o desenvolvimento das várias modalidades do Clube e para os muitos títulos conquistados.

Mais se informa que Manuel da Silva Costa, atual Vice-Presidente para as Relações Institucionais, acumula o cargo de Vice-Presidente para as Modalidades, tendo sido nomeado para o cargo de Diretor-Geral das Modalidades Ricardo Vasconcelos"

No último fim-de-semana, o dirigente foi visado por Daniela Lopes, antiga diretora das modalidades, que fez acusações graves, de assédio sexual, e revelou alegadas práticas ilícitas do dirigente, no que diz respeito a faturas de gasóleo.

PUB

Joel Pereira negou as acusações e anunciou que vai avançar com um processo judicial contra a ex-diretora. "Quem me conhece sabe quem sou, de onde vim e o amor que tenho ao Braga. Tomei conhecimento do teor das acusações de determinada pessoa e venho por este meio negar todos os factos que me são imputados. Irei agir judicialmente perante tais acusações", escreveu nas redes sociais.