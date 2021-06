Joel Rocha deixa comando do Benfica

JN/Agências Hoje às 20:22 Facebook

Joel Rocha deixou o comando técnico da equipa de futsal do Benfica, anunciaram esta sexta-feira as águias, após sete temporadas e dois títulos nacionais conquistados.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que a ligação do treinador de futsal, Joel Rocha, ao clube chega ao fim com o encerramento da época 2020/21", refere em comunicado.

As águias lembram que Joel Rocha chegou ao clube em 2014, proveniente do Fundão, tendo conduzido o Benfica ao título na primeira época no clube, em 2014/15.

"Este foi um dos nove troféus alcançados - dois Campeonatos Nacionais, duas Taças de Portugal, três Taças da Liga e duas Supertaças - durante as sete épocas em que esteve à frente dos destinos do futsal benfiquista", acrescenta o documento.

O Benfica agradeceu o trabalho desenvolvido por Joel Rocha e desejou sucesso ao treinador no futuro. "Fecha-se agora este elo contratual, mas perdurará, certamente, o seu enorme benfiquismo. Obrigado e boa sorte, Joel Rocha", conclui o comunicado.

Esta época, Joel Rocha levou o Benfica à final dos play-offs da Liga de futsal, mas foi derrotado pelo Sporting, que se sagrou campeão nacional ao vencer três partidas frente aos benfiquistas, que apenas num jogo se superiorizaram aos leões.