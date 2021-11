Joel Rocha é o novo treinador do Braga/AAUM

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 13:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois de sete anos no Benfica, onde conquistou dois títulos de campeão nacional, Joel Rocha aceita um novo projeto e será o timoneiro da equipa de futsal do Braga.

É oficial: Joel Rocha é o novo treinador do Braga. O técnico, de 40 anos, que estava sem clube depois de ter terminado a ligação de sete épocas com o Benfica, no verão passado, sucede a Bruno Guimarães, que foi demitido há uma semana.

No currículo, Joel Rocha conta com conquistas de luxo: duas vezes campeão nacional, conquistou três vezes a Taça de Portugal e a Taça da Liga. Tem, ainda, duas Supertaças.

A estreia no banco do Braga/AAUM está marcada para domingo, 21 de novembro, às 17 horas na casa do Modicus Castest, 11.º classificado do campeonato.