Joelson e Daniel Bragança renovam contrato com Sporting

Os leões anunciaram esta quinta-feira a renovação do vínculo com o avançado Joelson Fernandes e o médio Daniel Bragança, dois jogadores oriundos da formação, sem especificarem por quantas épocas.

O extremo de 17 anos, que ingressou no clube leonino em 2014, passou a ter uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

"Estou muito contente por renovar o meu contrato. Quero agradecer ao Sporting CP por este momento e pelo que tem feito por mim. Quero continuar a vestir esta camisola por muitos anos. No dia em que fui convocado, nem consegui dormir, só pensava que ia pisar pela primeira vez o relvado do Estádio José Alvalade", afirmou Joelson Fernandes, em declarações ao site oficial do Sporting.

Já o médio de 21 anos, que chegou ao clube com apenas sete anos, passa a ter uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.

"Tenho muito orgulho do meu percurso até aqui. Todos os esforços que fiz para chegar aqui valeram a pena. Estou muito feliz e é com grande orgulho que renovo o meu contrato. Este é um capítulo muito importante em que vou procurar crescer cada vez mais e afirmar-me. Quero mostrar o meu valor", salientou Daniel Bragança.

Os leões não divulgaram até quando foram prolongados os contratos dos dois jogadores.