Jogador agrediu árbitro e partilhou no Instagram

Um jogador de futsal agrediu, este sábado, o árbitro e partilhou o momento nas redes sociais. Luciano Gonçalves, presidente da APAF, partilhou o momento e deixou críticas às forças policiais.

Fabiano Soares, jogador do ID Bairro de São Roque Lameira, agrediu o árbitro Diogo Mota, de 19 anos, durante um jogo para a 1ª Divisão Futsal da AF Porto. Vários elementos conseguiram afastá-lo mas, pouco depois, o atleta voltou a agredir o juiz. Depois do encontro, o atleta partilhou o momento nas redes sociais, com a descrição "dois golos e irradiado do futebol. Acabo assim a carreira".

O episódio foi partilhado e criticado por Duarte Gomes e Luciano Gonçalves, presidente da APAF, numa publicação nas redes sociais na qual deixou críticas não só ao atleta, como às forças policiais.

"A saga dos tristes, cobardes e ignorantes continua e desta vez acrescenta o imbecil, pois quis ser o engraçado e maior da rua, partilhando o ato cobarde nas suas redes sociais. E por incrível que pareça a força policial presente não foi capaz de cumprir a lei, ou seja, perante um crime público não deteve o agressor", escreveu Luciano Gonçalves.