Jogador argentino dado como desaparecido já foi localizado

Brian Fernández, jogador do Colón Santa Fe, foi dado como desaparecido mas já foi localizado. A família garantiu que o jogador está "bem" e que soube sempre do paradeiro dele.

Chegou a temer-se o pior para Brian Fernández mas tudo não passou de um susto. O avançado de 28 anos está bem de saúde, garantiu a família esta terça-feira, vincando que o jogador nunca esteve desaparecido mas sim acompanhado por profissionais.

"Ele está bem, com um grupo de profissionais que estão a par da situação. O carro não estava abandonado. O Brian estava a usá-lo, mas não é dele. Ficou sem gasolina, ficou ali parado e nós não quisemos que ficasse em condições para que ele continuasse a usá-lo. Estávamos atentos ao carro e durante a madrugada foi roubado e destruído. É uma história longa e difícil de entender, mas ele está bem e está a ser acompanhado por um grupo de profissionais", afirmou um familiar do atleta em declarações ao jornal Clarín. Segundo fontes polícias, citadas por esta mesma publicação, terá acontecido um ajuste de contas.

Brian Fernández tem travado uma luta nos últimos anos devido ao consumo de drogas. Em 2016, por exemplo, quando jogava no Racing de Avellaneda, teve dois controlos antidoping positivos e foi suspenso um ano e meio. O próprio agente do jogador chegou a pagar-lhe tratamentos. "Levei-o a mil lugares. Já não sei o que fazer mais", contou também ao Clarín. Araceli Fessia, namorada do jogador, também lamentou pelos problemas do atleta.

"Estamos numa grande luta contra este problema há três anos. Ele não estava desaparecido, estava só a viver dias maus. Ele avisou-me que estava sem gasolina mas decidimos não lhe transferir dinheiro, para não haver risco de recaída e consumo. Também tenho de pensar em mim e no meu filho. Não posso ir a sítios perigosos só para o ir buscar", afirmou à rádio argentina DSports Radio.

O avançado de 28 anos regressou ao Colón, na Argentina, para dar um novo rumo à carreira, depois de vários episódios marcados por consumo de estupefacientes. Só que, há mais de uma semana, o jogador tinha sido suspenso e, desde então que se mantinha incontactável.

Pipo Gorosito, treinador de Brian, confirmou que o jogador tinha faltado a alguns treinos e que, por isso, tinha sido suspenso. "Dei-lhe duas oportunidades. Não sou psicólogo. Falei com ele como se fosse meu filho, um miúdo de bairro, um familiar, mas é com ele agora. Tem de falar com um psiquiatra ou psicólogo", afirmou em conferência de imprensa.

Na segunda-feira, o carro de Fernández, um BMW, foi encontrado num bairro de Santa Fé, com vidros partidos e sem rodas. Segundo uma testemunha citada pelo "Aire Santa Fé", o automóvel foi abandonado no domingo junto a uma estrada principal e o condutor foi levado do local numa moto. Brian Fernández jogou no Defensa y Justicia, Racing Club, Sarmiento de Junín, Metz, Unión La Calera, Necaxa, Portland Timbers, Ferro Carril Oeste e Deportivo Madryn e tem tido uma carreira marcada por uma série de problemas, como o consumo de drogas e até detenções, uma delas em outubro, depois de ter causado distúrbios numa paragem de autocarro.