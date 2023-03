Jogador argentino está desaparecido e o carro foi encontrado destruído

Brian Fernández, avançado de 28 anos do Colón, está desaparecido há mais de uma semana depois de ter sido suspenso pelo clube argentino. Carro do jogador foi encontrado destruído.

Um caso que está a dar que falar na Argentina. Brian Fernández regressou ao Colón para dar um novo rumo à carreira, depois de vários episódios marcados por consumo de estupefacientes. Só que, há mais de uma semana, o avançado de 28 anos foi suspenso e, desde então, está desaparecido.

Pipo Gorosito, treinador de Brian, confirmou que o jogador tinha faltado a alguns treinos e que, por isso, tinha sido suspenso. "Dei-lhe duas oportunidades. Não sou psicólogo. Falei com ele como se fosse meu filho, um miúdo de bairro, um familiar, mas é com ele agora. Tem de falar com um psiquiatra ou psicólogo", afirmou em conferência de imprensa.

Desde então que nada se sabe sobre o paradeiro do atleta. Esta segunda-feira, o carro de Fernández, um BMW, foi encontrado num bairro de Santa Fé, com vidros partidos e sem rodas. Segundo uma testemunha citada pelo "Aire Santa Fé", o automóvel foi abandonado no domingo junto a uma estrada principal e o condutor foi levado do local numa moto.

Brian Fernández jogou no Defensa y Justicia, Racing Club, Sarmiento de Junín, Metz, Unión La Calera, Necaxa, Portland Timbers, Ferro Carril Oeste e Deportivo Madryn e tem tido uma carreira marcada por uma série de problemas, como o consumo de estupefacientes e até detenções, uma delas em outubro, depois de ter causado distúrbios numa paragem de autocarro.