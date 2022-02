Jogador Azpilicueta fala sobre truque para enganar o Palmeiras

JN Hoje às 16:14 Facebook

Momento que acabou por decidir o título na final do Mundial de Clubes contou com a contribuição de Cesar Azpilicueta. Espanhol fingiu que ia bater o penálti e, depois de ter sido pressionado pelos adversários, passou a bola a Kai Havertz.

Em futebolês, podia chamar-se "ratice", mas de forma simples o que Cesar Azpilicueta fez na final do Mundial de Clubes explica-se, essencialmente, pela enorme experiência que tem em competições de alto nível.

Com o jogo empatado a uma bola, e a faltar três minutos para o final do prolongamento, o árbitro do encontro apitou penálti a favor do Chelsea e foi aí que Azpilicueta brilhou sem que a grande maioria desse conta. O defesa espanhol agarrou na bola, absorveu os comentários de pressão dos adversários e após esse turbilhão de emoções entregou o esférico a Kai Havertz que, de cabeça limpa, rematou para o 2-1.

No final, e em declarações ao canal do Chelsea, Azpilicueta explicou a ação. "Foi estratégico porque sei como eles [Palmeiras] são. Sabia que iriam falar com o batedor do penálti, por isso agarrei a bola. O Kai sabia que seria ele a bater o penálti. Foi tudo para lhe retirar pressão. Era um momento decisivo e o Kai é um dos melhores marcadores de penáltis. Esperei, ouvi tudo o que os jogadores adversários me disseram e acho que resultou", referiu.

