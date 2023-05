Jogador brasileiro banido por causa de apostas desportivas

Guilherme Amaral Hoje às 12:42 Facebook

Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) do Brasil decretou o afastamento do médio Romário, ex-jogador do Vila Nova de Goiás, que se envolveu com manipulação de resultados de apostas. Gabriel Domingos, que foi companheiro de clube de Romário, foi suspenso por dois anos. Decisão ainda é passível de recurso.

Romário, ex-jogador do Vila Nova de Goiás, foi banido do futebol pelo STJD. A punição tem caráter imediato e o médio ainda terá de pagar multa no valor de 4,6 mil euros. Outro ex-jogador do Vila Nova e companheiro de Romário, Gabriel Domingos foi suspenso do futebol por 720 dias e multado em 2,8 mil euros.

Os desportistas foram os primeiros casos a serem julgados pelo STJD por manipulação de resultados de apostas. Romário participou por videochamada, enquanto Gabriel Domingos esteve presente na sede do tribunal, no Rio de Janeiro.

O relator do caso deu parecer pelo afastamento de Romário e a suspensão de Gabriel por 720 dias, mas com multas maiores: 9,3 mil euros para Romário e 7,4 mil para Gabriel. Só um dos outros juízes acompanhou o relator, enquanto outros três votaram pela diminuição do valor das multas.

Segundo a investigação, Romário era o centro do esquema. Os promotores apontaram que o jogador teria recebido dinheiro para cometer um penálti numa partida da Série B do Campeonato Brasileiro, frente ao Sport, do Recife. Ao não ser convocado para o jogo, Romário tentou convencer os companheiros a fazer o penálti, mas ninguém aceitou.

Gabriel Domingos ter-se-á envolvido ao fornecer uma conta bancária para realização dos pagamentos por parte dos apostadores. Segundo o Ministério Público, porém, Domingos teria um envolvimento maior, que não foi divulgado.

Os representantes dos jogadores afirmaram que irão recorrer da decisão do STJD. Romário e Gabriel Domingos tiveram seus contratos anulados pelo Vila Nova.