Jogador colapsa na final do play-off de subida à Premier League

O jogo deste sábado entre o Coventry e o Luton Town ficou marcado por um grande susto no relvado. O capitão da equipa visitante, que venceu e acabou promovido à Premier League, perdeu os sentidos e teve de sair de maca no relvado.

Não se ganhou para o susto. Tom Lockyer, capitão do Luton Town, teve de ser substituído ao minuto 12 do jogo com o Coventry, a contar para a final do play-off de subida à Premier League, depois de ter perdido os sentidos no relvado. O jogador de 28 anos foi rapidamente assistido pelas equipas médicas e, segundo o jornal "The Athletic", os pais do atleta estavam no recinto e, em pânico, foram até ao relvado. Entretanto, nas redes sociais, o clube já deixou uma atualização.

"Podemos informar que, após colapsar em campo, Tom Lockyer foi levado ao hospital para mais exames. Ele está consciente e conversa com a família, que está com ele. Estamos todos contigo, Locks", escreveu.

O Luton Town venceu a final do play-off de subida à Premier League, nos penáltis, diante do Coventry e garantiu a subida à Premier League. Jordan Clark e Gustavo Hamer marcaram os golos no tempo regulamentar e, depois de ninguém marcar no prolongamento, o Luton converteu seis penáltis e o Conventry cinco.