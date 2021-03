Jogador da Lazio morre em acidente de viação

JN Ontem às 23:57 Facebook

Twitter

Partilhar

O médio italiano Daniel Guerini, de 19 anos, jogador da Lazio, faleceu esta quarta-feira na sequência de um acidente de viação, em Roma.

O futebolista, que já jogou no Turim e na Fiorentina e representou as seleções jovens italianas, seguia esta noite na via Toggliatti, em Roma, quando o carro em que conduzia colidiu de frente com outro veículo.

Juntamente com ele seguiam mais dois colegas, que foram transportados para o hospital em estado grave. O outro condutor ficou em estado de choque e está também a receber tratamento hospitalar.

Não são conhecidas as causas do acidente.