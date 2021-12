Jogador da Lazio sai mais cedo do jantar de Natal e irrita treinador

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 14:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Sergej Milinkovic-Savic é uma das figuras da Lazio, adversário do F. C. Porto no play-off da Liga Europa, mas não está a ter a melhor das relações com o treinador e dirigentes.

Está na Lazio há sete épocas e é uma das figuras do clube italiano mas o sérvio Sergej Milinkovic-Savic, que leva cinco golos marcados em 23 jogos, está a ser acusado de "arrogância" e de falta de atitude. Após a vitória (3-1) diante do Génova, na última jornada, o clube assinalou a época natalícia com um jantar mas Sergej acabou por sair mais cedo, atitude que não agradou nada o treinador.

Segundo o "Il Messaggero", Maurizio Sarri considerou a atitude do médio "arrogante" e este foi mais um episódio visto com maus olhos pelos dirigentes da Lazio. Claudio Lotito, presidente do clube italiano, não descarta uma futura transferência do jogador e pediu "respeito".

"Não aceitei uma transferência por 140 milhões porque dei a minha palavra a Inzaghi, ex-treinador da Lázio. Não me interessa o dinheiro, quero respeito e compromisso", vincou.