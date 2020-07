Jogador da Lazio suspenso quatro jogos por morder adversário

JN Hoje às 17:19 Facebook

O espanhol Patric Gabarrón, defesa da equipa italiana da Lazio, foi castigado, esta quarta-feira, com quatro jogos de suspensão e uma multa de 10 mil euros por ter mordido um adversário no jogo da Serie A contra o Lecce.

O jogador foi sancionado por ter mordido o braço de Giulio Donati, na reta final do encontro inaugural da 31.ª jornada em Itália, quando a Lazio perdia por 2-1 no terreno do Lecce, resultado que se verificou no final do encontro disputado na terça-feira.

Gabarrón foi mesmo expulso, com vermelho direto, aos 90+3 minutos. O jogador, de 27 anos, defende desde 2015 a Lazio, que está no segundo lugar da Liga italiana, com 68 pontos, a sete da líder Juventus, de Cristiano Ronaldo, que soma 75, depois de ter sido derrotada em Milão, pelo AC Milan, por 4-2.