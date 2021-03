Jogador da Oliveirense sente-se mal durante entrevista rápida

JN Hoje às 14:39 Facebook

Twitter

Partilhar

O defesa da Oliveirense Pedro Kadri sofreu, este domingo, uma "quebra de tensão devido a desidratação" e "provocada pelo calor" após o empate 0-0 com a Académica, mas já está recuperado.

O momento aconteceu após o apito final e no início da "flash interview", quando o atleta brasileiro de 25 anos - que atuou os 90 minutos pela terceira vez na época - se deitou no relvado, provocando a intervenção imediata da equipa médica e a apreensão dos colegas de equipa.

Porém, tudo não passou de um susto, segundo confirmou a Lusa junto de fonte do clube, e o jogador já está recuperado depois dos testes feitos pela equipa médica, que incluíram o controlo de tensão e medição dos níveis de glicose.

A Oliveirense e a Académica empataram hoje 0-0, na 25.ª jornada da Liga 2, nulo que ameaça a permanência dos estudantes no pódio e vale um precioso ponto aos visitados na luta pela permanência.

Com este resultado, a formação de Raul Oliveira colocou um ponto final na sequência de quatro derrotas consecutivas, igualando os 23 pontos de Cova da Piedade e Vilafranquense acima da "linha de água", enquanto Rui Borges pode ver escapar o terceiro lugar, com 46 pontos, em caso de vitória do Vizela, que soma 44.