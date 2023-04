Jogador da Udinese destrói esplanada em acidente de carro

Tomás Almeida Moreira Hoje às 18:37 Facebook

Udogie provocou um acidente sem feridos na esplanada de um bar em Udine, em Itália. O lateral está agora sob alçada disciplinar do clube italiano.

Destiny Udogie, lateral esquerdo italiano, teve, esta madrugada, um acidente aparatoso em Udine, ao embater numa esplanada de um bar com o seu Mercedes.

O jogador de 20 anos terá perdido controlo do veículo por volta das 3h00, acabando por destruir o espaço e causando danos superiores a três mil euros, segundo a imprensa italiana.

O estado em que ficou a esplanada Foto: DR

Depois do incidente, Udogie foi alvo de um teste de álcool no sangue, bem como de um processo disciplinar da Udinese. Em comunicado, o clube italiano explica que o jogador não sofreu qualquer ferimento e que participou no treino, embora esteja sob alçada disciplinar.

O defesa emprestado pelo Tottenham realizou 26 partidas esta época, tendo apontado três golos e três assistências ao serviço do clube onde joga o português Beto. A ​​​​​​​Udinese ocupa o décimo lugar da Serie A.