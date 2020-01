Jogador de 23 anos morre em acidente de viação em França

Hoje às 18:56, atualizado às 19:24 Facebook

O jogador Nathael Julan, de 23 anos, do Guingamp, faleceu esta sexta-feira à tarde vítima de um acidente de viação, anunciou o clube da segunda Liga gaulesa através das redes sociais.

A viatura conduzida pelo avançado sofreu um despiste em Pordic (Côtes-d'Armorna), na região da Bretanha, e o jogador não sobreviveu aos ferimentos. O acidente aconteceu após o treino da equipa e um colega, que seguia atrás noutro carro, terá testemunhado como tudo se passou.

O clube utilizou as redes sociais para dar conta da triste notícias. "O Guingamp está de luto. O clube ficou profundamente triste ao saber, esta tarde, da notícia da morte do seu jogador Nathael Julan. Neste dia trágico, todos os membros do clube se associam para endereçar as sentidas condolências à família de Nathael", pode ler-se numa publicação no Twitter.

Devido a esta tragédia, o Guingamp, que este ano disputa a segunda Liga francesa, adiou o encontro dos 32 avos de final da Taça de França, agendado para amanhã, sábado, frente ao Concarneau.