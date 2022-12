Jogador de 55 anos perto de reforçar a Oliveirense

Kazuyoshi Miura, o futebolista mais velho do Mundo com 55 anos, está a caminho da Oliveirense.

Está no livro de recordes do "Guinness" por ser o futebolista mais velho do Mundo ainda no ativo. O japonês Kazuyoshi Miura tem 55 anos e estará a caminho da Oliveirense, da Liga 2. Segundo o portal japonês "Nikkan Sports" o jogador, atualmente vinculado ao Yokohama FC, está em viagem para Portugal com objetivo de conhecer as instalações da Oliveirense e finalizar a mudança.

O Grupo Onodera, que detém o Yokohama FC é acionista maioritária da Oliveirense, detendo 52,5% da SAD do clube nortenho. Segundo o "Nikkan Sports", a Oliveirense pretende que Miura seja um bom exemplo para os jogadores mais jovens do plantel.