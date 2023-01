Jogador de futebol americano tem ataque cardíaco após choque com adversário

JN Hoje às 09:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Damar Hamlin ainda se levantou, mas caiu inanimado logo a seguir e o jogo entre os Buffalo Bills e os Cincinnati Bengals foi suspenso.

A Liga de Futebol Americano (NFL) está em choque, depois de Damar Hamlin, dos Buffalo Bills, colapsar em campo, segundos após ter chocado violentamente com um adversário, num jogo que decorreu na madrugada desta terça-feira.

De acordo com o "The New York Times", o defesa, de 24 anos, colidiu a toda a velocidade com um jogador dos Cincinnati Bengals, quando estavam decorridos nove minutos do encontro, e ainda se levantou e cambaleou, antes de cair inanimado.

PUB

Damar Hamlin foi assistido de imediato, mas deixou o estádio ligado às máquinas e sem conseguir respirar sozinho. Viveram-se momentos de grande aflição, com vários colegas de equipa e adversários visivelmente consternados com a situação.

O jogador está internado no Centro Médico da Universidade de Cincinnati, onde dezenas de adeptos aguardam por informações sobre o estado de saúde do atleta.

O jogo, que estava a ser transmitido pela ESPN, esteve interrompido mais de uma hora, até a liga anunciar o adiamento.