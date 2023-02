Jogador de futsal suspenso por um ano após agredir juiz

Fabiano Soares, jogador do Bairro de São Roque Lameira, que agrediu um juiz num jogo de futsal da A. F. Porto e partilhou o vídeo no Instagram, foi punido com um ano de castigo. Árbitros queriam pena mais pesada.

Tudo aconteceu no início do ano, quando Fabiano Soares, desagradado com a decisão do árbitro da partida de o expulsar, o agrediu com um soco, tendo desferido outro golpe já após ser afastado por colegas de equipa. No final, partilhou o vídeo da agressão no Instagram, a vangloriar-se do sucedido.

Como consequência, o jogador foi punido com uma suspensão de um ano das quadras e dois colegas de equipa foram sancionados com um mês de suspensão. Além das multas individuais, também o Bairro de São Roque Lameira foi castigado com derrota por 3-0, três jogos de interdição e multas no valor de 360 euros.

Núcleo de árbitros do Porto insatisfeito

A decisão não agradou a todos, uma vez que, sabe o JN, que o núcleo de árbitros do Porto ficou desagradado com a punição. O organismo considera que o atleta deveria ter sofrido uma sanção bem mais severa atendendo à gravidade dos factos.