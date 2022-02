Jogador de râguebi morre após ter sido abalroado durante um jogo

Beatriz Matos Hoje às 15:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Um jogador de râguebi morreu no hospital, depois de ter sido atingido por outro jogador, quando tentava marcar um ponto pelo Evesham RFC, no jogo da liga inglesa de veteranos contra o Berkswell and Balsall, no último sábado.

Jack Jeffery, de 27 anos, ainda foi levado para o Hospital Universitário de Coventry, mas acabou por morrer, vítima das lesões sofridas. O seu pai, Glenn Jeffery, anunciou a morte no Facebook: "É com grande tristeza que preciso de informar que perdemos o nosso amado filho Jack ontem. Jack foi o filho mais bondoso, generoso e lindo que enriqueceu a vida de todos que tiveram a sorte de conhecê-lo".

David Summerfield, presidente do Evesham Rugby, recordou o jogador como uma pessoa calma, respeitadora e respeitada. "Como clube, ficamos impressionados com as mensagens de apoio e boa vontade da comunidade de râguebi".

Nigel Huddlestone, ministro do Turismo e do Desporto, disse lamentar muito saber "sobre a trágica morte de Jack Jeffery, que se magoou enquanto jogava pelo Evesham Rugby Club".