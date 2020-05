Jogador de sub-23 do Belenenses SAD infetado com covid-19

JN Hoje às 19:46 Facebook

O Belenenses SAD revelou, esta terça-feira, que no âmbito dos testes efetuados no regresso aos trabalhos, um jogador da equipa de sub-23 acusou positivo no teste ao covid-19.

"Informamos que, no contexto da preparação da retoma dos trabalhos, um jogador da equipa de sub-23 do Belenenses SAD teve resultado positivo no teste de deteção da covid-19", avançou o clube em mensagem partilhada na página oficial na rede social Facebook.

O clube salienta ainda que "estão a ser observados os protocolos elaborados para o efeito" e que o jogador "não apresentava sintomas da doença".

"Segundo o protocolo anteriormente definido, com esta informação conclui-se a prestação de esclarecimentos públicos sobre casos de saúde relacionados com a covid-19", completa o comunicado.