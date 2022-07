Jogador denuncia ato racista e é vaiado por adeptos adversários até ao fim do jogo

JN Hoje às 15:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Zé Carlos, jogador do Atlético Cearense, denunciou insultos racistas por parte de um adepto do Brasil de Pelotas, que acabou detido pela Polícia. A partir daí, foi vaiado sempre que tocou na bola.

O caso aconteceu na Série C brasileira. O jogador do Atlético Cearense, Zé Carlos, denunciou ao árbitro do jogo com o Brasil de Pelotas ter sido vítima de insultos racistas por parte de um adepto do clube adversário, que terá imitado um macaco na sua direção.

O jogo foi interrompido, o adepto foi retirado do estádio e encaminhado à esquadra. No entanto, o pesadelo do jogador do Atlético Cearense, que recebeu apoio por parte dos jogadores das duas equipas e não evitou algumas lágrimas após o episódio racista, estava longe de terminar.

Durante o resto do encontro, Zé Carlos foi vaiado pelos adeptos do Brasil de Pelotas sempre que tocou na bola. O mesmo aconteceu quando foi substituído, nos minutos finais da partida.

Nas redes sociais, o Atlético Cearense prometeu, "através de seu Departamento Jurídico, buscar tomar as providências cabíveis ao caso" e prestar "todo apoio necessário ao atleta".

Também o vice-presidente do Brasil de Pelotas, Arthur Lannes, condenou o comportamento dos adeptos do clube durante o encontro. "Já tivemos um jogo à porta fechada por causa de um caso de racismo. É inadmissível que isso volte a acontecer, parece que as pessoas não aprendem", referiu o dirigente.

PUB

O Brasil de Pelotas acabaria por vencer o jogo, referente à 15.ª jornada da Série C, por 4-1.