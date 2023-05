Jogador desaparecido em Espanha, telemóvel encontrado junto a ponte

A Guarda Civil espanhola está a encetar buscas no rio Minho, para tentar encontrar David Mitogo, jogador de 32 anos do Atlético Arnoia, clube de Ourense.

O futebolista foi dado como desaparecido ao final da tarde de quinta-feira e, cerca de 24 horas depois, ainda não foi localizado. Na manhã desta sexta-feira, a Guarda Civil espanhola montou uma operação de busca, após ter recebido alerta de um familiar do jogador, que este deixara a porta de casa aberta e enviara uma mensagem inusitada aos companheiros de equipa do Atlético Arnoia, clube galego das divisões secundárias de Espanha.

Segundo o jornal "La Voz de Galicia", na mensagem, David Mitogo, que é natural da Guiné Equatorial, agradecia aos colegas de equipa pela temporada passada no clube, desabafo que deixou os companheiros e a própria família bastante preocupados.

Como primeiro resultado das buscas, o telemóvel do jogador foi encontrado junto a uma ponte sobre o rio Avia, que liga Arnoia a Ribadavia, e conflui com as águas do rio Minho. Isto relativamente perto do local de residência do futebolista.

O dado levou as autoridades a intensificar as buscas no local, mas até ao momento o futebolista ainda não foi encontrado.

David Mitogo, que tem também nacionalidade espanhola, é avançado e soma cinco internacionalizações pela Guiné Equatorial. Fez grande parte da carreira em Espanha, destacando-se a passagem pelo Ponferradina, entre 2008 e 2012. O jogador faz 33 anos na próxima quinta-feira.