Jogador despedido por jogar à bola com amigos

Jhonatan Silva viu ser-lhe instaurado um processo disciplinar e foi "afastado de imediato" do Atlético, líder da Série D, por jogar futebol com amigos.

Foi o próprio jogador, de 31 anos, que revelou os motivos para ser afastado da equipa do Campeonato de Portugal. "Estava a tratar de uma lesão e erradamente fui jogar à bola com amigos. Aceito o que foi decidido pelo clube. Têm total razão na decisão tomada. Vou continuar a torcer pelo Atlético mas agora de um modo diferente", escreveu o jogador, no comunicado do clube nas redes sociais.

Jhonatan explicou que, após um período de tratamento a uma lesão nas virilhas, entrou numa liga amadora de futebol de 7 com os amigos, algo que não terá caído bem nos responsáveis do Atlético CP.

Na mesma publicação o Atlético CP explica que "nunca vão aceitar que os interesses individuais se sobreponham aos coletivos" e desejam boa sorte ao atleta.

Jhonatan Silva estava noAtlético CP desde o início da época, levando seis golos em 16 jogos.