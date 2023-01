Jogador dispensado por e-mail vai receber 8,5 milhões de euros de euros

Matheus Fernandes foi dispensado, no verão de 2021, por e-mail pelo Barcelona e fez uma denúncia. O tribunal acabou por dar razão ao brasileiro e o atleta vai receber 8,5 milhões de euros.

O Barcelona vai ter de indemnizar Matheus Fernandes em 8,5 milhões, depois do Supremo Tribunal da cidade ter dado razão ao antigo jogador do clube. Tudo começou em 2020, quando o atleta de 24 anos foi contratado ao Palmeiras, por sete milhões de euros. O médio assinou pelo clube catalão mas teve uma passagem bem discreta por Camp Nou, tendo apenas somado um jogo, a contar para a Liga dos Campeões, diante do Dínamo Kiev.

Um ano depois, numa altura em que o Barcelona atravessava graves dificuldades financeiras, Matheus Fernandes, agora jogador do Bragantino, foi informado da rescisão de contrato, que durava até 2025, por e-mail, atitude que o médio considerou como "incompreensível" e o levou a fazer uma denúncia à justiça catalã. A defesa do jogador exigiu uma indemnização de 14,5 milhões de euros mas o Tribunal Supremo de Barcelona decidiu fechar o caso em 8,5 milhões.