Jogador do Ajax deixa o estágio no Qatar devido ao conflito com o Irão

Sergiño Dest, futebolista internacional norte-americano, admitiu não se sentir confortável no Qatar após o espoletar do diferendo entre o Irão e os Estados Unidos.

O defesa norte-americano Sergiño Dest, de 19 anos, abandonou o estágio que o Ajax está a realizar no Qatar, alegadamente por "não se sentir confortável", anunciou, esta quinta-feira, o clube holandês.

Na página do clube de Amesterdão na internet, o Ajax argumentou que Sergiño Dest, natural da Holanda, mas também com nacionalidade norte-americana, vai passar a treinar com a equipa secundária do clube.

Esta semana, a seleção norte-americana, na qual Dest contabiliza três internacionalizações, cancelou o estágio que iria realizar em Doha, no Qatar, devido "à evolução da situação na região".

A decisão foi tomada após a morte do general iraniano Qassem Soleimani, na sequência do ataque aéreo contra o aeroporto de Bagdad, no Iraque, na sexta-feira, que o Pentágono declarou ter sido ordenado por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos.