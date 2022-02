Jogador do Ajax denunciado por violação

JN Hoje às 14:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Os holandeses do Ajax voltam a estar no centro das atenções, com mais um caso de agressão sexual conhecido esta semana. Desta vez, o acusado é o médio Donny Wamerdam.

O jogador, de 19 anos, terá conhecido a vítima pela Internet, encontrando-se com ela numa festa. Ter-se-ão beijado no primeiro encontro e, alegadamente, o atleta terá forçado a prática de sexo.

Segundo avançou o jornalista holandês Dennis Schouten no programa "Roddel Praat", no Youtube, foi a própria vítima a relatar-lhe o que se tinha passado e a mostrar-lhe fotos relacionadas com o episódio. A violação terá, alegadamente, acontecido há seis meses, e a mulher, então com 18 anos, terá denunciado o jogador à polícia e entrado com um pedido de audiência judicial nesta quarta-feira.

O jornalista avança ainda que a jovem disse "claramente" ao jogador que apenas estava disposta a beijá-lo, mas que foi obrigada a ter uma relação sexual, depois de ser levada, à força, para outro espaço.

Dennis Schouten prosseguiu: "Uma rapariga disse-me que foi violada por ele numa festa há seis meses. Pensou que se tratava de um bom rapaz. Beijaram-se e ele depois arrastou-a pelas escadas acima. Queria mais. Ela claramente disse 'não', mas ele rasgou-lhe as calças em pedaços".

O repórter acrescentou, ainda, que a jovem conseguiu escapar de Wamerdam, não sem antes ter tirado fotografias do sucedido, deixando a discoteca de seguida. Segundo alega a vítima, ela foi vista a sair em lágrimas do local por várias pessoas e foi filmada por câmaras de videovigilância juntamente com o jogador.

PUB

Agora, seis meses depois da alegada agressão sexual, a jovem decidiu denunciar publicamente o caso e apresentar queixas às autoridades policiais.

Este é o segundo caso de alegadas agressões sexuais a envolver elementos do clube de Amesterdão, depois do diretor desportivo Marc Overmars ter sido alvo de uma denúncia por assédio sexual, que levou, inclusive, à sua demissão.

Até ao momento, o Ajax ainda não se pronunciou sobre a acusação feita a Wamerdam.