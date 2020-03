Jogador do Ajax regressou a casa três anos após entrar em coma

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:00 Facebook

Abdelhak Nouri, de 21 anos, caiu inanimado no relvado, em 2017, durante um jogo de pré-época do Ajax frente ao Werder Bremen. O holandês sofreu um colapso e foi colocado em coma induzido, do qual despertou em agosto de 2018. Esta quinta-feira, o irmão do jovem de 22 anos, Mohammaed Nouri, disse que o atleta já está em casa e consciente.

"Ele está acordado, dorme, come, mas mal está a sair da cama. Em bons momentos há uma maneira de comunicar, porque ele mexe as sobrancelhas. Ele simplesmente não aguenta durante muito tempo, é como um desporto para ele. Appie [como é tratado pela família] está numa cadeira de rodas. Ele está lá, faz parte da família. Continuamos a falar como sempre falámos com ele, geralmente sobre futebol. Faz sentido que ele esteja lá. Às vezes ele parece vidrado, depende da situação", disse a programa de televisão holandês.

No verão de 2017 Abdelhak Nouri, promessa do Ajax, entrou em paragem cardíaca num encontro de pré-temporada e acabou por sofrer danos permanentes ao nível cerebral.