Jogador do Aves que tinha positivo ao covid-19 está recuperado

O jogador do Aves que tinha acusado positivo ao covid-19 está recuperado e regressou aos treinos na véspera da receção ao líder F. C. Porto, anunciou esta segunda-feira o último classificado da Liga.

"O CD Aves já não tem nenhum jogador positivo à covid-19, depois de hoje [segunda-feira] ter ficado confirmado o teste negativo ao atleta que terminara a quarentena no sábado e aguardava os resultados dos exames. Nuno Manta Santos voltou a ter o grupo completo no treino desta tarde", lê-se em comunicado publicado no site oficial.

O futebolista, cuja identidade foi preservada, apresentou um resultado inconclusivo ao coronavírus a 25 de maio, cinco dias antes de acusar positivo na terceira ronda de exames dos avenses, que assinalaram a retoma do campeonato com derrotas frente ao Belenenses SAD e ao Tondela, ambas por 2-0, e preparam-se para defrontar os dragões.