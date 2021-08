Jogador do Barcelona rentabiliza saída de Messi de Espanha

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 16:16 Facebook

Uma empresa de Gerard Piqué, defesa do Barcelona, comprou os direitos televisivos da Liga francesa em Espanha para os próximos três anos, semanas após a saída de Messi do clube catalão.

A Kosmos Holdings adquiriu estes direitos televisivos juntamente com a Enjoy TV, e planeia sublicenciar estes direitos a algum canal de televisão ou empresa. A transmissão destes conteúdos estava ao encargo da Movistar, num negócio de 2.5 milhões de euros por ano, mas recusou renovar o contrato antes de Messi ter anunciado a saída do Barcelona, segundo a "ESPN".

Apesar da Kosmos Holdings pertencer a Gerard Piqué, o atual jogador do Barcelona não poderá obter uma parcela deste negócio, devido aos estatutos do clube. Esta foi uma forma que a empresa do internacional espanhol encontrou para transmitir os jogos do PSG em Espanha. Com a saída de Messi da Catalunha, muitos fãs estarão a aguardar que se estreie pelos "Les Parisiens" e essa ânsia pode gerar grandes lucros à empresa de Piqué.

O primeiro jogo de Messi com a camisola do PSG deverá acontecer este fim-de-semana, no encontro frente ao Reims.