Jogador do Belenenses pede desculpas ao árbitro pela expulsão

O futebolista do Belenenses SAD Robinho, expulso na derrota com o Sporting de Braga, por 7-1, da 15.ª jornada da I Liga portuguesa, pediu desculpas ao árbitro Tiago Martins.

Nas redes sociais, Robinho garantiu que nunca foi seu intuito "agir desrespeitosamente ou colocar a autoridade do árbitro em causa", mostrando-se "ciente de que não diminui a gravidade da situação".

"O futebol de alto nível caracteriza-se pela espontaneidade, competitividade e intensidade, se calhar por isto, de forma irrefletida, agi momentaneamente sem ponderar o certo ou errado. O meu amadurecimento enquanto jogador também passa por assumir, lidar e aprender com este tipo de situações", escreveu.

Robinho, de 22 anos, foi expulso à passagem do minuto 75 do encontro entre Belenenses SAD e Sporting de Braga, no sábado, realizado no Estádio Nacional, em Oeiras, após dar uma pequena "palmada" na mão do árbitro da partida, Tiago Martins, após ter visto um primeiro cartão amarelo, sendo admoestado com o segundo poucos segundos depois.

O avançado pediu também desculpas aos adeptos e deixou "uma palavra de apreço e de perdão" aos colegas de equipa, justificando que era o seu único objetivo "ajudar e contribuir para o sucesso do coletivo" e concluindo que a vontade de ajudar o clube e o coletivo "é total".