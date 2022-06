Jogador do Benfica atira: "É o preço a pagar pela camisola que represento"

Carlos Nicolía foi expulso na última partida frente ao F. C. Porto e falha jogo decisivo contra os dragões.

O jogador argentino do Benfica foi admoestado com o cartão vermelho no jogo quatro da final do campeonato de Hóquei em Patins, frente ao F. C. Porto, em que as águias venceram por 5-3, e consequentemente suspenso por dois jogos. Com esta decisão, Nicolía vai falhar o jogo desta noite frente aos dragões, que irá determinar o campeão nacional. Nas redes sociais, o jogador reagiu, considerando injusta a decisão.

"No jogo anterior fui expulso injustamente e hoje vou perder a final. As imagens provam por si só, eu nunca disse o que aquela pessoa [o árbitro] disse, nem usei essa frase! Mas sei a camisola que represento e esse é o preço que hoje tenho que pagar com orgulho. Vou perder o jogo mais importante do ano, mas estarei a dar alento à equipa a partir da bancada e espero que seja um jogo desportivamente digno. A vida dá muitas voltas e tenho de esperar porque a vida é justa", começou por escrever.

Nicolía considera ainda que "o melhor campeonato do mundo muitas vezes não é decidido pelos melhores jogadores, mas sim por gente externa". "É um dia muito triste para mim, mas acredito que no último jogo no inferno da Luz se fechou uma etapa e abriu outra, dissemos basta! A partir de agora as pessoas que querem prejudicar este desporto e o Benfica não entram mais", concluiu.